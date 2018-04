Irã diz ter desenvolvido novo míssil de longo alcance O Irã afirmou na terça-feira que construiu um novo míssil com raio de ação de 2.000 quilômetros, uma aquisição que, segundo analistas, aumentaria o poder do arsenal convencional do país no momento em que aumentam as tensões envolvendo o programa nuclear dele. O ministro iraniano de Defesa, Mostafa Mohammad Najjar, não especificou em quais elementos a nova arma diferia do Shahab-3, um míssil que, segundo autoridades do país islâmico, contaria também com um raio de ação de 2.000 quilômetros e poderia atingir Israel, o arquiinimigo do Irã. "A República Islâmica do Irã nunca pretendeu iniciar um ataque contra nenhum país. E nunca fará isso. Mas, se alguém deseja invadir o Irã, então vai enfrentar uma resposta avassaladora de nossas Forças Armadas", disse Najjar. Os Estados Unidos não descartaram a possibilidade de invadir o território iraniano caso fracassem os esforços diplomáticos feitos em torno do programa nuclear do Irã. O país diz que deseja dominar essa tecnologia para produzir eletricidade. Potências ocidentais dizem que o programa visa à construção de bombas atômicas. Por conta do programa, o Irã já foi submetido a dois conjuntos de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU). E os EUA pressionam para que seja imposto um terceiro bloco de sanções, essas mais rígidas. "O desenvolvimento do míssil Ashoura, com 2.000 quilômetros de alcance, figura entre as grandes realizações do Ministério de Defesa", afirmou o ministro. Najjar também disse que um novo submarino construído pelo Irã seria entregue à Marinha na quarta-feira. O país costuma alardear avanços em seu setor bélico. Especialistas do Ocidente, no entanto, dizem que os iranianos nunca fornecem detalhes suficientes para confirmar seu poderio. Algumas armas que o Irã diz ter desenvolvido internamente baseiam-se em equipamentos fornecidos pela China e pela Coréia do Norte ou nas modificações realizadas em armas compradas dos EUA antes da Revolução Islâmica (1979). Mark Fitzpatrick, um especialista em armas junto ao Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, de Londres, afirmou que o Ashoura seria provavelmente uma versão com maior alcance do Shahab-3. Em setembro, autoridades iranianas haviam dito que o Shahab-3 possuía um alcance de 1.300 quilômetros. (Reportagem adicional de Luke Baker em Londres)