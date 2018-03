Irã diz ter matado 12 'terroristas' na fronteira com Iraque O Irã afirmou que 12 "terroristas" e quatro guardas de fronteira foram mortos em um combate ocorrido na fronteira iraquiana, informou na quinta-feira uma agência iraniana de notícias. A região do conflito é a mesma onde forças de segurança iranianas já haviam entrado em choque com guerrilheiros curdos. A agência de notícias Fars afirmou que o grupo armado pretendia realizar "ações terroristas" dentro do Irã. A reportagem não deixou claro quando ocorreu o enfrentamento e nem forneceu detalhes sobre a identidade dos mortos. Meios de comunicação iranianos afirmaram no mês passado que rebeldes curdos e três integrantes da Guarda Revolucionária do Irã foram mortos em combates ocorridos no noroeste do país, perto da fronteira com a Turquia. As forças iranianas entraram em choque por várias vezes, na fronteira iraquiana, com rebeldes do grupo Partido da Vida Livre do Curdistão (PJAK), um desmembramento do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que partiu para a luta armada em 1984 a fim de criar um país curdo no sudeste da Turquia. "Alguns terroristas foram mortos em um combate com forças de segurança e os demais escaparam para o outro lado da fronteira", afirmou Shahnam Rezai, uma autoridade da polícia da Província do Azerbaijão Ocidental, segundo a Fars. "Quatro guardas de fronteira da cidade de Piranshar foram martirizados no embate e um ficou ferido", acrescentou Rezai. No oeste de seu território, o Irã compartilha fronteiras com a Turquia e o Iraque. E um general turco disse na quinta-feira que seu país cooperava com os iranianos por meio do compartilhamento de informações e ataques coordenados a fim de enfrentar as guerrilhas do PKK no norte iraquiano. O general Ilker Basbug, segundo na cadeia de comando das Forças Armadas da Turquia, afirmou que os dois países não haviam realizado ações coordenadas nos "últimos dois meses mais ou menos", mas que o fariam caso isso fosse necessário. Neste ano, os militares turcos atacaram por várias vezes as posições dos rebeldes do PKK nas montanhas do norte do Iraque, onde milhares deles estariam escondidos. Segundo analistas, o PJAK possui bases no norte do Iraque, de onde realiza ações contra o Irã.