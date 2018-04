Irã diz ter respondido à agência sobre questão nuclear O Irã disse ter dado à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "as informações necessárias" para esclarecer as ambiguidades sobre partes importantes de seu programa nuclear, na rodada de reuniões encerrada na quinta-feira. O chefe da delegação iraniana, Javad Vaeedi, afirmou que ambas as partes manifestaram satisfação com a negociação que durou quatro dias em Teerã, segundo a rádio pública do país. Vaeedi afirmou à agência de notícias Mehr que essa foi a última reunião a respeito de centrífugas nucleares antes do importante relatório a ser apresentado em meados de novembro pelo diretor da AIEA, Mohammed El Baradei. Grandes potências se reúnem na sexta-feira em Londres para discutir uma possível terceira rodada de sanções da ONU contra o Irã por causa da sua recusa em suspender o enriquecimento de urânio, processo que o Ocidente teme que esteja envolvido no desenvolvimento clandestino de armas nucleares -- o que Teerã nega. Após passar anos boicotando o trabalho da agência, o Irã prometeu em agosto responder até o fim do ano a todas as dúvidas sobre aspectos outrora secretos de seu programa atômico, na esperança de assim evitar novas sanções da ONU. A AIEA, um órgão da ONU, não comenta se o Irã de fato vem respondendo às dúvidas desde as reuniões de agosto. As reuniões desta semana trataram das centrífugas usadas pelo Irã para enriquecer urânio, o que pode gerar material para usinas nucleares civis ou, dependendo do grau de refino, para armas nucleares. O Irã usa as centrífugas P-1, da década de 1970, muito propensas a quebras, mas pesquisa em locais vedados à AIEA um modelo P-2, capaz de refinar urânio mais rápido e com menos energia. "A delegação iraniana e a delegação da agência expressaram satisfação sobre a tendência das conversas sobre as questões da P-1 e da P-2", disse Vaeedi à rádio pública, segundo a Mehr. "O chefe da delegação da agência [Olli Heinonen] e outros especialistas trouxeram todas as suas ambiguidades e questões, e o lado iraniano deu a informação necessária e as respostas para eliminar as ambiguidades." A AIEA diz que as respostas dadas pelo Irã ajudarão a avaliar se a atual atividade nuclear do país é ou não inteiramente pacifica. Entre os itens ainda a serem esclarecidos estão os possíveis experimentos ligando o processamento de urânio aos projetos de ogivas para mísseis. Os EUA dizem que o acordo Irã-AIEA não trata da exigência principal da ONU, a suspensão de urânio. (Por Zahra Hosseinian)