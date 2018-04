Irã e AIEA voltam a conversar antes de relatório à ONU O Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) voltaram a conversar nesta quinta-feira para resolver dúvidas a respeito do programa nuclear do país, segundo uma fonte diplomática, a uma semana da entrega de um relatório que pode levar a novas e mais duras sanções contra Teerã. O Irã havia dito, ao final de quatro dias de conversas na semana passada em Teerã, que entregou todas as informações necessárias para comprovar o caráter pacífico de suas centrífugas nucleares, e que não haveria mais discussão a respeito. Mas Mohammad Saeedi, subdiretor da Organização de Energia Atômica do Irã, encontrou-se em Viena, sede da AIEA, com Olli Heinonen, vice-diretor da agência, segundo um diplomata familiarizado com a questão. "Eles acabaram de se juntar para (tratar de) questões do cotidiano", disse a fonte, sem entrar em detalhes. Outro diplomata havia dito antes que isso "é parte do processo, relativa ao plano de trabalho", uma referência à promessa feita em agosto pelo Irã de responder uma a uma às dúvidas restantes sobre o seu programa nuclear. Uma certificação da AIEA de que o Irã está cooperando poderia evitar novas sanções da ONU ao país. Os EUA e seus aliados suspeitam que Teerã esteja desenvolvendo armas nucleares, e por isso querem impor um terceiro pacote de sanções do Conselho de Segurança. Após os encontros da semana passada em Teerã, Javad Vaeedi, chefe da delegação local, disse que ambas as partes estavam satisfeitas com "a tendências das conversas". Desde o início das reuniões altamente técnicas e secretas, a AIEA evita comentar o caso do Irã.