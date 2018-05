Irã e EUA discutirão segurança do Iraque na segunda-feira Irã, Estados Unidos e Iraque discutirão, na segunda-feira, detalhes de um compromisso formulado em julho para ajudar na restruturação da segurança no Iraque, afirmou uma autoridade sênior do Irã neste sábado, segundo a agência de notícias oficial do país. Teerã e Washington, que romperam laços diplomáticos pouco depois da revolução islâmica no Irã, em 1979, reuniram-se duas vezes em Bagdá em maio e em julho para encontrar maneiras de melhorar a segurança no Iraque. Na segunda rodada de negociações, ocorrida em 24 de julho em Bagdá, representantes dos EUA, Irã e Iraque concordaram em montar um comitê trilateral para investigar problemas como o apoio a milícias e ao al Qaeda no Iraque. O embaixador do Irã em Bagdá, Hassan Kazemi-Qomi, disse que as autoridades trocariam opiniões sobre o comitê na segunda-feira. "Na próxima reunião, espera-se que os representantes do Irã, EUA e Iraque mantenham debates práticos sobre cronograma dos compromissos de segurança", afirmou à agência de notícias iraniana, IRNA. Kazemi-Qomi disse para outra agência de notícias do Irã na sexta-feira que as conversas de nível técnico ocorreriam no início da próxima semana, mas não especificou quem seriam os participantes da reunião. Washington acusa muçulmanos xiitas do Irã de promover a violência no Iraque. O Irã nega a acusação e culpa a invasão norte-americana em 2003 pelo derramamento de sangue entre a maioria xiita e a minoria sunita no Iraque. As duas rodadas de negociações, em que foram discutidos essencialmente questões sobre a segurança iraquiana, foram os contatos mais diretos entre Irã e Estados Unidos desde 1979. (Por Zahra Hosseinian)