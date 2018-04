Irã e Iraque discutem exploração de petróleo em território iraquiano

Reuters

TEERÃ- Funcionários iranianos e iraquianos começaram a negociar a possibilidade de realizar perfurações de petróleo o gás no Iraque, informou nesta segunda-feira, 26, a agência oficial de notícias IRNA, em Teerã.

"Atualmente estamos envolvidos em negociações com funcionários iraquianos com respeito a começar uma operação de perfuração petrolífera, e estamos estabelecendo um escritório no Iraque", disse Heidar Bahmani, funcionário da estatal National Iranian Drilling Company (NIOC), citado pela IRNA.

"Estamos esperando a resposta positiva do governo iraquiano", acrescentou o funcionário em um relato no domingo de noite.

Bahmani disse que o Irã podia competir com empresas estrangeiras dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China no setor de petróleo e gás no Iraque. O Irã já exporta eletricidade ao país vizinho.

As relações entre as duas nações se tornaram tensas quando um pequeno contingente de tropas iranianas invadiram um depósito petrolífero no território iraquiano em dezembro, alçando a bandeira iraniana sobre um poço inativo.

A disputa, que Teerã chamou de um "mal entendido", terminou em janeiro, quando as tropas se retiraram após conversações entre os ministros do Exterior dos dois países.

O Irã e o Iraque compartilham uma fronteira de quase 1.500 km, disputada em uma guerra de oito anos na década de 80.