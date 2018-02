Irã e potencial mundiais estão longe de acordo e devem buscar ampliação de prazo

As negociações em Viena podem levar a uma transformação do Oriente Médio, abrir caminho para o fim das sanções econômicas ao Irã e começar a tirar do isolamento o país de 76 milhões de pessoas, depois de décadas de hostilidade com o Ocidente.

No entanto, fontes confirmaram neste domingo o que autoridades próximas às negociações têm previsto reservadamente nas últimas semanas: um acordo final está muito longe de ser atingido dentro do prazo.

"Considerando o tempo curto até a data limite e o número de questões que ainda precisam ser discutidas e resolvidas, é impossível alcançar um acordo final e amplo até 24 de novembro", disse a agência de notícias iraniana ISNA, citando um membro não identificado da delegação do país em Viena.

"A questão do prolongamento das negociações é uma opção que está sobre a mesa e começará a ser discutida se nenhuma acordo for alcançado até a noite de domingo", disse a autoridade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um representante europeu que conversou com repórteres sob condição de anonimato disse que "alcançar um acordo amplo parece fisicamente impossível. Mesmo que haja um acordo político, ainda há muitos documentos técnicos que não estão prontos".

Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China começaram a última rodada de negociações com o Irã na terça-feira, na tentativa de alcançar um acordo em que Teerã reduziria seus projetos nucleares em troca do fim de sanções econômicas.

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, e com a enviada da União Europeia, Catherine Ashton, neste domingo em um palácio no centro de Viena, em sua quinta reunião desde que as negociações começaram.

"O encontro entre Zarif, Kerry e Ashton foi bom," disse um representante não identificado do Irã, segundo outra agência de notícias do país, a IRNA. "No entanto, ainda temos muito trabalho e é muito cedo para uma avaliação final."

(Reportagem adicional de Louis Charbonneau, Fredrik Dahl e Jonathan Allen)