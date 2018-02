Irã e Turquia podem favorecer paz regional, diz Ahmadinejad

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou nesta quarta-feira, 17, que as boas relações bilaterais podem fazer com que seu país e a Turquia tomem grandes passos em prol da paz e da segurança na região.

"O fortalecimento das relações de irmandade entre Irã e Turquia pode se transformar em um importante fator em favor da paz e da segurança na região", disse o presidente depois de se reunir com o chanceler turco, Ahmet Davutoglu, em Teerã. Segundo Ahmadinejad, citado pela agência oficial de notícias local Irna, o Irã observa com bons olhos o aumento progressivo das relações entre os dois países.

Já o chefe da diplomacia turca assegurou que o Irã tem um papel de destaque e determinante na região e exigiu que seja acelerado o início de projetos e acordos bilaterais. "A Turquia dá especial importância ao crescimento e ao fortalecimento de suas relações com o Irã e deseja aumentar suas relações em todos os âmbitos", acrescentou Davutoglu.

A Turquia tenta há meses desempenhar um papel de mediadora no conflito que o Irã mantém com a comunidade internacional dentro da polêmica nuclear.