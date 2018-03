Irã encerra buscas por vítimas de terremotos

As buscas por vítimas dos terremotos que mataram ao menos 227 pessoas no Irã estão encerradas. O terremoto de magnitude 6.4 atingiu a província do Azerbaijão Oriental, noroeste do país, às 16h53 no horário local (8h23 de Brasília) no sábado, 11. Um segundo tremor, de magnitude 6.3, ocorreu 11 minutos depois.

"As operações de resgate estão concluídas e agora trabalhamos para assegurar aos sobreviventes abrigo e comida", afirmou Nayar. Segundo ele, como as regiões onde ocorreram os tremores são muito frias no inverno, os trabalhos precisam estar adiantados até o início da estação.

As cidades mais afetadas pelos terremotos são Ahar, Varzagam, Haris e Mehbaran. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, divulgou uma declaração oficial pelo seu site prestando condolências aos habitantes da região.