Irã endurece posição na véspera de negociação nuclear O Irã não vai abandonar seu direito à tecnologia nuclear, mesmo sob a ameaça de sofrer mais sanções, disse o governo iraniano à França numa carta publicada na segunda-feira, véspera de negociações para tentar acabar com o impasse atômico. Países ocidentais acusam o Irã de tentar obter bombas atômicas sob a fachada de um programa nuclear civil. O Irã diz que só quer gerar energia elétrica com fins pacíficos. Os Estados Unidos não descartaram uma ação militar em caso de fracasso diplomático, e o presidente George W. Bush já advertiu que um Irã dotado de armas nucleares pode levar à Terceira Guerra Mundial. Mas o chefe da agência nuclear da ONU, a AIEA, disse numa entrevista publicada na segunda-feira que o Irã ainda precisaria de três a oito anos para construir uma bomba nuclear, o que garante que haja tempo para negociar. A reunião de terça-feira em Roma deveria ser entre o chefe de política externa da União Européia, Javier Solana, e Ali Larijani, o negociador-chefe iraniano, cuja demissão foi anunciada no sábado. Larijani vai participar da reunião acompanhado de seu substituto. O novo negociador-chefe, Saeed Jalili, é bem próximo ao presidente Mahmoud Ahmadinejad. Especialistas acham que sua nomeação indica uma postura menos concessiva por parte do Irã. "Independentemente de quem seja o negociador, o Irã precisa cumprir suas obrigações para com a comunidade internacional e suspender suas atividades de enriquecimento e reprocessamento de urânio", disse Gordon Johndroe, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. A França, que endureceu sua retórica contra o Irã desde a posse do presidente Nicolas Sarkozy, em maio, também insistiu que o país tem de atender às exigências da ONU. A recusa iraniana em suspender as atividades nucleares já fez o Conselho de Segurança da ONU impor duas rodadas de sanções. As potências pressionam por uma terceira rodada. "O Irã não permitirá que seu direito à tecnologia nuclear seja suprimido", escreveu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, a seu equivalente francês, Bernard Kouchner. Mottaki também escreveu que a pressão francesa por "sanções unilaterais" da UE é ilegal e viola as regulamentações da ONU. Um diplomata francês em Teerã confirmou que a carta foi recebida há uma semana, e não deu mais detalhes. Numa entrevista publicada no Le Monde, o chefe da AIEA, Mohamed ElBaradei, disse que ainda há muito tempo para que a diplomacia, as sanções e os diálogos dêem resultado. As potências concordaram em esperar até novembro para ver se o Irã coopera com a AIEA ou explica sua posição para Solana, que as representa. REUTERS MPN