Irã entra em choque com EUA e Grã-Bretanha por eleição O Irã acusou os Estados Unidos de tentar desestabilizá-lo e provocou novo desentendimento com a Grã-Bretanha no domingo, ressaltando os esforços da liderança de linha dura para atribuir a insatisfação pós-eleitoral a potências estrangeiras, em lugar da revolta popular.