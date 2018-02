Irã está otimista com possível troca de urânio, diz chanceler

O Irã está otimista com a possibilidade de chegar a um acordo com as potências mundiais para a troca de parte de seu urânio de baixo enriquecimento por combustível que pode ser usado em seu reator de medicina nuclear, afirmou nesta sexta-feira, 5, o ministro do Exterior, Manouchehr Mottaki.

Veja também:

Irã critica ameaças de sanções na ONU e faz novas exigências

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conselho de Segurança deve se reunir para discutir sobre o Irã

"Eu pessoalmente acredito que criamos um terreno propício para essa troca em um futuro não muito distante", afirmou Mottaki durante uma conferência de segurança em Munique, na Alemanha.

Mas ele disse que caberia a Teerã decidir o volume da troca, com base em suas necessidades.

A troca de urânio foi previamente discutida no ano

passado entre o Irã e as potências mundiais, que consideravam a troca um caminho para garantir que Teerã não enriqueça o urânio a um nível superior que seria potencialmente usado em uma bomba nuclear.

Mas a República Islâmica, que nega a intenção de produzir uma bomba, não havia respondido positivamente à proposta até esta semana.

Mottaki disse que discutiria a troca de urânio no sábado com o novo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em encontro paralelo à conferência de Munique.

(Reportagem de Mark Trevelyan e William Maclean)