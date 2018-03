Irã está perto de obter bomba atômica, diz grupo de oposição O Irã pode adquirir armas nucleares antes do período entre três a oito anos calculado pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou na sexta-feira um órgão formado por opositores ao governo iraniano e que atua no exterior. O fato de Ali Larijani não mais comandar as negociações do Irã no setor nuclear mostraria que o país não mais precisa de tempo para dar o próximo passo no programa, segundo o Conselho Nacional de Resistência do Irã. O grupo foi o primeiro a denunciar, em 2002, a existência da usina de enriquecimento de urânio de Natanz e das instalações para águas pesadas de Arak, ambas no Irã. Potências ocidentais suspeitam que esses locais poderiam ser usados na fabricação de bombas atômicas. O governo iraniano diz que suas atividades no setor são pacíficas. "Segundo nossas informações, o regime iraniano está mais perto de ter uma bomba do que diz o senhor ElBaradei", disse Alireza Jafarzadeh, membro do grupo, em referência ao chefe da AIEA, Mohamed ElBaradei. Nesta semana, o dirigente da agência ligada à ONU disse que ainda há tempo para que as sanções, o diálogo e a promessa de incentivos rendam frutos nas negociações com o Irã. Mas o Conselho discorda. "Estamos falando sobre os últimos minutos para evitar que o regime iraniano tenha a bomba", afirmou Jafarzadeh. "Ao substituir Larijani por um outro comandante da Guarda Revolucionária, o regime iraniano enviou uma mensagem clara de que está mais perto da bomba, já que não há mais a necessidade de negociações como ocorreu nos últimos anos", acrescentou. O novo responsável pelas negociações iranianas nas questões nucleares, Saeed Jalili, é um importante aliado do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, um político da linha-dura. O Conselho também recebeu com satisfação as sanções impostas contra os iranianos na quinta-feira pelos EUA, afirmando que essas medidas poderiam prejudicar as operações da Guarda Revolucionária. O governo norte-americano acusou o órgão de disseminar armas de destruição em massa e classificou o Qods, uma força militar do Irã, como uma entidade que dá apoio ao terrorismo. "A qualificação feita da Guarda Revolucionária e de outras entidades é importante. Isso atinge duramente os recursos financeiros da Guarda Revolucionária, pressiona-a e dificulta as operações dela", afirmou Jafarzadeh. O braço armado do Conselho, o Mujahideen do Povo, consta da lista de organizações terroristas elaborada pelos EUA.