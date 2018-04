Irã está pronto para ajudar Iraque se desenvolver--Ahmadinejad O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad disse nesta sexta-feira que o Estado islâmico quer auxiliar o vizinho Iraque a acelerar seu desenvolvimento, informou a televisão estatal. Ahmadinejad se encontrou com o presidente iraquiano Jalal Talabani nesta sexta-feira, durante sua segunda viagem ao Iraque desde 2007. "A ajuda do Irã em acelerar o progresso do Iraque não tem limites. O Irã está pronto para oferecer ao Iraque sua experiência em todos os campos possíveis", disse Ahmadinejad durante o encontro, de acordo com a televisão estatal. Não foram divulgados maiores detalhes, mas o Irã já disse estar pronto para ajudar em campos como agricultura, economia, transporte e energia. Washington acusa Teerã de fornecer armas e treinamento à milícias xiitas no Iraque, acusação negada por Teerã. Analistas dizem que o Irã deseja um Iraque estável mas ao mesmo tempo quer dificultar a vida das forças norte-americanas que ocupam o país. Ahmadinejad, cujo governo está em atrito com Washington devido ao programa nuclear de Teerã, tem repetidamente exigido a retirada das tropas norte-americanas do Iraque, culpando-as pela violência que matou dezenas de milhares de iraquianos desde a invasão, em 2003. (Reportagem de Michael Christie e Parisa Hafezi)