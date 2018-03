Irã executa 29 pessoas condenadas em Teerã--mídia O Irã executou 29 traficantes de drogas condenados e outros criminosos na prisão de Evin, em Teerã, ao amanhecer de domingo, divulgou a mídia estatal, após uma forte operação contra o crime na República Islâmica. Todas as execuções de domingo aconteceram às 5h10 (horário local), de acordo com a emissora estatal IRIB. Execuções de várias pessoas ao mesmo tempo são normalmente divulgadas, mas raramente de um grupo desse tamanho. O Irã é muitas vezes acusado de abusos dos direitos humanos por grupos de defesa e governos ocidentais, apesar de Teerã minimizar as críticas e acusar o Ocidente de hipocrisia. "Os 29 que foram executados esta manhã estavam envolvidos em contrabando de narcóticos em larga escala, crime organizado, assassinato e roubo a mão armada", disse o promotor de Teerã Saeed Mortazavi segundo a rádio estatal. Nas últimas semanas a polícia prendeu dezenas de pessoas em uma nova ação contra "comportamento imoral" no Irã, país que a Anistia Internacional listou como o segundo que mais executou pessoas em 2007, depois da China. "Esperamos que Teerã se torne o local mais inseguro para traficantes de drogas, assassinos e arruaceiros, além de violadores da honra das pessoas", disse Mortazavi. O IRIB afirmou que eles "tinham contrabandeado milhares de quilos de narcóticos no país e para fora do país" e que alguns também foram condenados por estupro, assassinato, roubo a mão armada e "e por prejudicar a segurança e paz públicas". Assassinato, adultério, estupro, roubo a mão armada, apostasia e tráfico de drogas são atitudes passíveis de serem punidas com a morte de acordo com a lei sharia do Irã, em vigor desde a revolução islâmica de 1979.