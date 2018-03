Irã exige ação da ONU após ameaça de ataque de Israel

O Irã exigiu que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tome uma atitude em relação à ameaça de Israel de atacar suas instalações nucleares se o país mantiver o enriquecimento de urânio, de acordo com uma carta do embaixador iraniano na ONU, Mohammad Khazaee, divulgada no sábado. Veja também: Irã detêm 11 supostos terroristas em província O ministro do Transporte israelense, Shaul Mofaz, disse segundo um jornal israelense de sexta-feira que um ataque ao Irã parece "inevitável" dado o fato de que aparentemente não funcionaram as sanções contra Teerã. "Uma ameaça tão perigosa contra um Estado soberano e membro da ONU constitui uma violação evidente da lei internacional e contradiz os princípios mais fundamentais da Carta das Nações Unidas e, ainda, exige uma resposta firme e clara da parte da ONU, particularmente o Conselho de Segurança", disse a carta de Khazaee ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, datada de 6 de junho. O Irã tem desafiado a pressão do Ocidente para abandonar seus projetos de enriquecimento de urânio, que afirma serem para geração pacífica de eletricidade. (Por Patricia Zengerle)