Irã expulsa jornalista da BBC por dar 'informações falsas'

As autoridades iranianas decidiram neste domingo, 21, expulsar o correspondente da BBC John Leyne, informou a agência de notícias iraniana Fars. O jornalista da rede britânica foi acusado de dar "informações falsas", "não manter a objetividade" e apoiar os distúrbios no Irã com suas reportagens. Dois importantes jornalistas iranianos, Jila Bani Yaghoub e Bahman Ahmadi Amouie, também teriam sido presos na noite de sábado, 20, segundo o jornalista Issa Saharkhiz.

Saharkhiz, que era um membro da campanha do candidato derrotado Mehdi Karroubi, relatou que agentes iranianos também tentaram prendê-lo, mas ele não estava em casa. "Eu não estava em casa na noite de ontem. Quatro homens do judiciário forçaram minha filha a abrir a porta e então sequestraram meus papeis e computador", disse.

O governo também determinou que a sucursal do canal de tevê Al-Arabiya, com sede em Dubai, permaneça fechado por tempo indeterminado por "reportar de forma injusta" a disputa eleitoral.

Cerco à imprensa

O governo iraniano proibiu os jornalistas de cobrirem manifestações contra a eleição do presidente Mahmud Ahmadinejad e cancelaram as credenciais de correspondentes estrangeiros e de jornalistas locais que trabalham para veículos internacionais.

O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores, Hasan Qashqavi, voltou a acusar neste domingo veículos de comunicação britânicos e americanos de fomentar os distúrbios. Qashqavi advertiu que o contato com esses meios, mesmo por correio eletrônico, será considerado um delito contra a segurança nacional.

"Voice of América e British Broadcasting Corporation (BBC) são canais do Estado. Seu orçamento é aprovado pelo Congresso americano e pelo Parlamento britânico. São porta-vozes de seus respectivos governos", afirmou. Para ele, ambos procuram perturbar a unidade do país e fomentar a desintegração do país.