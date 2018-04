Irã inicia operações de sua primeira usina nuclear

A agência de notícias oficial do Irã, IRNA, anunciou que a primeira usina nuclear no país irá iniciar operações em fases preliminares na próxima quarta-feira, 25, após uma série de adiamentos. Veja Também: Irã já tem urânio para fazer bomba, diz AIEA Rússia ativará reator nuclear no Irã ainda este ano O boletim deste domingo divulgado pela IRNA relata que as "operações de testes piloto" da usina começarão na quarta, durante a visita de Sergey Kiriyenko, chefe da empresa estatal de energia nuclear da Rússia, a Rosatom Atomic Corporation. O reator - com capacidade de 1.000 MW de potência - foi construído na cidade de Bushehr com ajuda da Rússia sob um contrato de US$ 1 bilhão, e deveria ter entrado em funcionamento já no fim de 2008. 700 engenheiros iranianos receberam treinamento na Rússia para operar a usina. Teerã também planeja construir outra usina nuclear, de 360 MW, em Darkhovin, no sudeste da província de Khuzistão.