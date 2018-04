Irã já constrói segunda usina nuclear, diz agência russa

O Irã começou a construir uma segunda usina nuclear, disse nesta sexta-feira, 8, o embaixador do país em Moscou, Gholamreza Ansari, à agência russa de notícias Itar-Tass. "Agora precisamos pensar sobre o combustível para ela", afirmou Ansari, segundo a Tass. O Irã está construindo sua primeira usina nuclear na cidade de Bushehr (sul), cujas operações em fase de testes devem começar ainda neste ano, de acordo com Teerã. No mês passado, a Rússia terminou de entregar combustível nuclear para a usina. Países ocidentais suspeitam que o Irã busque desenvolver armas nucleares, o que Teerã nega, alegando que seu interesse é apenas produzir eletricidade para exportar seu excedente de petróleo e gás.