Irã lançou míssil em 2o teste militar, diz autoridade dos EUA O Irã lançou um míssil numa segunda rodada de exercícios militares em menos de 24 horas, afirmou uma autoridade de inteligência dos Estados Unidos nesta quinta-feira. "Houve um segundo teste", disse a fonte de inteligência. "Parece que eles tiveram um pequeno exercício militar na última noite, muito pequeno", completou a autoridade. O mais recente teste aconteceu na noite de quarta-feira (horário iraniano), disse a autoridade, que falou sob a condição de anonimato. Os testes ocorrem também após o Irã ter recebido respostas duras dos Estados Unidos e de Israel por ter realizado testes com nove mísseis no início da quarta-feira. A autoridade de inteligência disse que os Estados Unidos continuarão investigando os detalhes do segundo lançamento de míssil. "O que estamos dizendo aqui é que houve uma primeira rodada de testes e, depois, no mesmo dia, um teste menor", disse a autoridade. Emissoras de TV e rádios estatais disseram nesta quinta-feira que a Guarda Revolucionária -- o braço das Forças Armadas do Irã impulsionado ideologicamente -- lançou mísseis terra-mar, terra-terra e mar-ar durante a noite. Mísseis de longo alcance também foram lançados. A Casa Branca havia dito mais cedo que não podia confirmar a informação de que o Irã teria realizado uma nova rodada de testes, mas chamou a ação de "provocativa". O porta-voz da Casa Branca Tony Fratto disse: "o uso prolongado de mísseis balísticos são uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU". "Queremos vê-los parar de enriquecer urânio e queremos vê-los parar com os testes provocativos que somente isolam o povo iraniano". O especialista israelense em mísseis Uzi Rubin disse que foram usadas armas já conhecidas e que não viu imagens do segundo lançamento. "O que foi mostrado era material completamente velho, apesar de não haver motivo para não dizer que o teste não foi bem-sucedido", afirmou. (Reportagem de Randall Mikkelsen) REUTERS PF MR TR