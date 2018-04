Irã liberta cinco dos oito funcionários de embaixada britânica

A polícia iraniana colocou em liberdade cinco dos oito funcionários locais da embaixada britânica em Teerã detidos no domingo, confirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores do Irã, Hassan Qashqavi. Os empregados da delegação tinham sido detidos por seu suposto envolvimento nos protestos que sacudiram o país após a polêmica reeleição do presidente, Mahmoud Ahmadinejad.

O governo iraniano nega que os distúrbios sejam motivados pelo descontentamento interno. Para Teerã, EUA e países europeus - sobretudo o Reino Unido - estão por trás da onda de protestos que assola o país persa há mais de duas semanas.

"Três das oito pessoas detidas estão sendo interrogadas ainda", afirmou em entrevista coletiva. A libertação de vários dos detidos já tinha sido adiantada na noite de domingo pelo ministro de Inteligência, Gholam Hussein Mohseni Ejei, que disse que "os empregados foram enviados pela própria delegação britânica às manifestações para recopilar informação e inculcar certas ideias nos manifestantes e na sociedade".

"A embaixada britânica desempenhou um papel crucial nos recentes distúrbios através dos meios de comunicação, mas também de seu elenco", afirmou o ministro, citado pela agência de notícias estatal Irna. "Temos fotos e vídeos de certos funcionários da embaixada britânica nas manifestações", acrescentou Ejei.

Texto atualizado às 8h40.