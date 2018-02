Irã matou 4 separatistas curdos, diz governo

Associated Press,

A televisão estatal iraniana reportou neste domingo, 21, que agentes de inteligência mataram quatro militantes de um grupo armado curdo separatista.

Segundo o comunicado oficial do departamento de inteligência do país, seus agentes cercaram e mataram os quatro perto da cidade curda de Sardasht, cerca de 525 km a oeste de Teerã, próximo a fronteira com o Iraque.

Os quatro curdos foram acusados de terem matado três policiais em 26 de dezembro. Os agentes também confiscaram quatro armas e duas granadas na ocasião.

Em novembro, o Irã executou um ativista curdo que admitiu ser membro do mesmo grupo separatista, o qual tem um baixo nível de insurgência por décadas em regiões curdas ao longo da fronteira do Irã com o Iraque.