Irã monta 3 mil centrífugas avançadas para enriquecer urânio-agências

O Irã anunciou no início do ano que iria instalar uma nova geração de centrífugas na sua principal usina de enriquecimento de urânio, perto da cidade de Natanz, no centro do país, mas as informações deste domingo nas agências iranianas parecem ser a primeira vez que aparecem dados e números específicos sobre as máquinas.

Se funcionarem corretamente, essas máquinas poderão permitir que o Irã acelere significativamente a construção do seu estoque de urânio enriquecido, um material que o Ocidente teme que possa ser usado no desenvolvimento de armas atômicas. Teerã insiste no caráter pacífico das suas atividades.

(Reportagem de Yeganeh Torbati)