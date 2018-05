Irã não desacelerou programa nuclear, diz presidente O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, rebateu nesta terça-feira os relatos de que o país havia reduzido o ritmo do seu programa nuclear, o qual, segundo o temor das potências ocidentais, teria como objetivo a fabricação de bombas atômicas. "Essas (reportagens) são inverídicas", disse Ahmadinejad, em resposta a uma pergunta feita na entrevista coletiva que concedeu. Diplomatas que trabalham em Viena afirmaram que o programa nuclear do Irã tinha sido, aparentemente, desacelerado e que o país parecia dispor de um número menor de centrífugas do que as 3.000 que pretendia ver em funcionamento até o final de julho. Esses equipamentos são utilizados no enriquecimento de urânio. O presidente, rebatendo mais uma vez as pressões das potências ocidentais para que os iranianos suspendam o programa nuclear, disse que o Irã já era uma potência nuclear e dominava o ciclo completo da fabricação de combustíveis atômicos. "Desejo anunciar oficialmente aos senhores que, do nosso ponto de vista, a questão nuclear do Irã está decidida. Hoje o Irã é um Irã nuclear, o que significa dizer que o país dispõe do ciclo completo de produção de combustíveis atômicos." O Irã diz que seu programa nuclear visa apenas à geração de eletricidade. Gerando energia elétrica por meio da tecnologia nuclear, o país conseguiria, segundo afirma, ampliar as exportações de petróleo e gás.