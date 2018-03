Irã não mudará com novo presidente dos EUA, diz Ahmadinejad

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou nesta terça-feira, 7, que a postura do Irã frente aos Estados Unidos não vai se modificar com a mudança do presidente, independentemente se o eleito for o democrata Barack Obama ou o republicano John McCain. "Nossa postura em relação aos EUA é permanente, e se baseia em manter relações com base no respeito mútuo e da justiça. Para qualquer um que chegue diremos, adiante", afirmou Ahmadinejad em entrevista no palácio presidencial no sul de Teerã, retransmitida pela televisão pública iraniana. Veja também: McCain vai a debate para conter vantagem de Obama Em sua primeira aparição na televisão após viajar a Nova York para a Assembléia da ONU, Ahmadinejad explicou que enquanto os EUA não mudarem seu tratamento com o Irã, não haverá relações. O presidente disse ainda que durante sua estadia em Nova York "mais de 50 grupos" que se opõem à guerra pediram que fosse levado ao povo iraniano que o que faz a Administração dos EUA, não condiz com as idéias do povo americano. "O povo americano quer reformas e uma mudança na conduta que siga com respeito ao Irã", acrescentou Ahmadinejad, que assegurou ainda que os cidadãos dos EUA querem que se desenvolvam laços com Teerã.