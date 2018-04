Irã não obteve novas centrifugas para enriquecer urânio O Irã "realmente não" acrescentou novas centrífugas à sua rede de máquinas destinada ao enriquecimento de urânio, processo necessário no desenvolvimento de armas nucleares, disse na terça-feira o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU), Mohammed El Baradei. A AIEA disse em seu relatório mais recente, em novembro, que o Irã não ampliou o número de centrífugas regularmente usadas no refino de urânio desde que atingiu o nível das 3.800 máquinas, em setembro. "Eles realmente não andaram acrescentando centrífugas, o que é bom", disse El Baradei a jornalistas. "Nossa avaliação é de que essa é uma decisão política." O Ocidente acusa o Irã de desenvolver armas nucleares secretamente. Teerã diz que seu programa nuclear se destina apenas à geração de eletricidade com fins civis. (Reportagem de Francois Murphy)