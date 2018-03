Irã nega rumores de ataque em suas instalações nucleares Uma autoridade de primeiro escalão do setor nuclear iraniano negou na terça-feira rumores de que instalações nucleares do país teriam sido alvo de ataques. Esses boatos provocaram instabilidade nos mercados financeiros internacionais. "É simplesmente um rumor. Não ocorreu nenhum ataque contra as instalações nucleares iranianas", disse a autoridade à Reuters, dias depois de uma reportagem afirmar que Israel simulou uma possível investida contra a República Islâmica. Em Jerusalém, um porta-voz militar israelense disse à Reuters: "Não temos conhecimento de nenhum incidente deste tipo no Irã". Na sexta-feira o New York Times citou autoridades norte-americanas que informaram que Israel realizou um grande exercício militar, aparentemente a simulação de um bombardeio contra unidades nucleares do Irã. A reportagem aumentou as especulações em torno de um possível ataque contra instalações nucleares iranianas. Israel e Estados Unidos acusam a República Islâmica de buscar a construção de uma bomba atômica. O Irã nega as acusações e insiste que suas ambições nucleares são pacíficas e têm o objetivo de gerar energia. Os Estados Unidos afirmam que querem uma solução pacífica para o impasse, mas não descartam o uso da força. Em resposta ao rumor de terça-feira, uma porta-voz da Quinta Frota dos EUA, estacionada no Barein, negou a existência de qualquer ataque militar norte-americano contra o Irã.