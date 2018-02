Irã oferece à UE pacote 'além da questão nuclear' O programa nuclear iraniano não é o foco das propostas sobre segurança internacional apresentadas pela República Islâmica à União Européia, disse na quarta-feira o embaixador do país junto ao bloco. "Apresentamos uma abordagem mais ampla, além da questão nuclear," afirmou o embaixador Aliasghar Khaji a jornalistas, acrescentando que a questão nuclear ficaria a cargo de especialistas. Khaji apresentou as propostas na terça-feira ao chefe de política externa da UE, Javier Solana, que prometeu estudá-las e responder no momento adequado, segundo um porta-voz. O diplomata iraniano disse que o pacote abrange possíveis novos mecanismos contra problemas globais --como o combate ao terrorismo, à pobreza e ao militarismo, e também contra a proliferação de armas nucleares. O Ocidente suspeita que o Irã tenha interesse em desenvolver armas nucleares, algo que Teerã nega. O Conselho de Segurança da ONU já impôs três pacotes de sanções ao Irã devido à sua recusa em suspender as atividades de enriquecimento de urânio. Na semana passada, as maiores potências mundiais decidiram atualizar e renovar uma oferta de benefícios ao Irã caso o país cumpra as exigências.