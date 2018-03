Irã paga a piratas da Somália por libertação de navio

A rádio estatal do Irã disse que o país pagou a piratas da Somália para assegurar a libertação de 29 marinheiros e seu navio cargueiro seqüestrado em julho. A rádio citou Mohammad Hossein Dajmar, líder do setor de navios do Irã, que afirmou que o país pagou o resgate aos piratas para recuperar a tripulação e o navio, apesar dos receios de que isso pudesse gerar um mau precedente. Dajmar disse no sábado que o Irã manteve contato telefônico com os piratas para providenciar alimento e água para os marinheiros iranianos antes que eles fossem finalmente libertados na sexta-feira.