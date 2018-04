Irã pede ao Conselho da ONU que fique fora de disputa nuclear O Irã pediu na sexta-feira ao Conselho de Segurança da ONU que não interfira na disputa internacional relativa ao seu programa nuclear e que suspenda sua "consideração ilegal" sobre o tema. Em carta ao Conselho, o chanceler iraniano Manouchehr Mottaki reiterou o caráter pacífico do programa nuclear iraniano e disse que há plena cooperação de seu país com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) órgão ligado à ONU. "O terreno necessário foi pavimentado para que a questão seja tratada unicamente pela AIEA, livre de qualquer interferência de instituições políticas e de segurança", escreveu Mottaki. "Cabe ao Conselho de Segurança centrar sua atenção sobre suas responsabilidades principais e fundamentais, e colocar um fim à consideração ilegal que dá à questão nuclear do Irã", disse a carta. "Neste contexto, o Conselho deve permitir que a Agência desempenhe seus deveres numa atmosfera de calma, livre de tensões e motivações políticas." A União Européia se disse na sexta-feira frustrada com as conversas mantidas em Londres com o Irã sobre a questão nuclear. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais defendem uma terceira rodada de sanções contra o Irã, acusando o país de tentar desenvolver armas nucleares. China e Rússia, que têm poder de veto no Conselho, preferem mais negociações. (Por Claudia Parsons)