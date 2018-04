Irã pede que ONU priorize eliminação total de armas nucleares

O Irã pediu nesta quinta-feira, 19, às Nações Unidas que transformem em prioridade a eliminação total das armas nucleares. "Teerã considera que a eliminação total das armas nucleares é a única garantia contra o uso ou a ameaça de uso das mesmas", declarou Ali-Reza Moayeri, representante iraniano no Departamento para os Assuntos de Desarmamento da ONU. Moayeri acrescentou que este deve ser o principal objetivo das Nações Unidas, já que "a existência de armas nucleares faz com que todos os países continuem vivendo com uma permanente sensação de insegurança." Veja também: Especial: a ameaça nuclear iraniana Neste sentido, lembrou que "a declaração final da XV Reunião Ministerial do Movimento de Países Não-Alinhados, que aconteceu em Teerã, em julho do ano passado, voltou a enfatizar a prioridade que estes países outorgam ao desarmamento nuclear". Para atingir este objetivo, Moayeri defendeu a criação de um comitê que estabeleça um instrumento "universal, incondicional e de força legal" em matéria de segurança contra as armas nucleares. Os Estados Unidos, com o apoio de Israel e da União Europeia (UE), acusam o Irã de ocultar um programa nuclear paralelo ao desenvolvimento científico para a aquisição de um arsenal de armas atômicas. Além disso, impuseram estritas sanções econômicas ao regime de Teerã, que nega as acusações e assegura que seus objetivos são Civis. EUA Ainda nesta quinta, o ministro iraniano de relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, disse que o "diálogo direto" proposto por Washington a Teerã será possível se o presidente americano, Barack Obama, "percorrer sua parte do caminho". "Estamos estudando esta proposta. Aprovaremos mudanças na política dos Estados Unidos, mas mudanças em fatos, e não só em palavras", declarou Mottaki à imprensa em Baku, onde participa de uma reunião da comissão de cooperação entre Azerbaijão e Irã. Perguntado sobre que mudanças Teerã esperava da nova administração americana, o chefe da diplomacia iraniana ironizou que "eles mesmos sabem perfeitamente". "Devemos esperar para ver que diferença haverá entre a política de Obama e a de (o ex-presidente George) Bush. Se a parte americana percorrer sua metade de caminho, nós daremos os passos que nos correspondem", acrescentou. O novo presidente dos Estados Unidos anunciou sua disposição a abrir um novo capítulo nas relações com o Irã se este país realizar negociações diretas e abandonar suas ambições nucleares.