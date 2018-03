Irã precisaria de 3 a 8 anos para construir bomba nuclear--AIEA O Irã precisaria de três a oito anos para fabricar uma bomba nuclear, afirmou o presidente da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) em entrevista publicada nesta segunda-feira. "Não posso julgar as intenções deles, mas, supondo que o Irã tenha a intenção de possuir uma bomba nuclear, seriam necessários entre três e oito anos para conseguir", disse Mohamed ElBaradei, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em entrevista ao jornal francês Le Monde. "Todos os serviços de inteligência concordam com isso", acrescentou. ElBaradei afirmou ainda que o uso da força contra o país só deveria ser cogitado quando todas as alternativas diplomáticas tiverem fracassado. Segundo ele, há tempo suficiente para que a diplomacia, punições, diálogo e incentivos tenham bons frutos. "O Iraque é um exemplo evidente de como, em muitos casos, o uso da força aumenta o problema em vez de resolvê-lo", observou. (Por Jon Boyle)