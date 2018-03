Irã prende 11 por emboscada e diz que há ligação estrangeira O Ministério da Inteligência do Irã disse no domingo que prendeu 11 membros de um grupo terrorista com ligações internacionais e supostamente responsável por uma emboscada, na qual morreu um clérigo e sete pessoas ficaram feridas, disse uma agência de notícias. O ataque a um ônibus em uma província no sudoeste do país aconteceu em abril, disse a agência de notícias semi-oficial Mehr News. Os agentes do Ministério da Inteligência "conseguiram deter 11 membros do bando terrorista mercenário, ligado a estrangeiros em várias operações", disse, sem dar mais detalhes. A República Islâmica já acusou os Estados Unidos e a Grã-Bretanha de tentar desestabilizar o Irã por meio do apoio a rebeldes nas instáveis regiões de fronteira. No mês passado, o Irã fez um protesto oficial contra os Estados unidos, por meio de um intermediário suíço, devido ao suposto apoio de Washington a um grupo que bombardeou uma mesquita na cidade de Shiraz, em abril, matando 14 pessoas e ferindo 200. Os Estados Unidos e o Irã não têm relações diplomáticas desde 1980. Agora, Washington acredita que o Irã queira fabricar bombas atômicas e apóie milícias rebeldes no Iraque. Teerã nega ambas as acusações. (Reportagem de Hashem Kalantari)