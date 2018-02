Irã prende grupo por explosão de mesquita e culpa o Ocidente O Irã prendeu os membros de um grupo "terrorista ligado à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos" e supostamente responsável pela explosão em uma mesquita na cidade de Shiraz, que matou 14 pessoas e feriu 200 no mês passado, disse uma agência de notícias. Autoridades iranianas disseram anteriormente que o ataque, ocorrido em 12 de abril na mesquita de Shohada durante um sermão, foi causado por explosivos deixados na frente de uma exposição para comemorar a guerra Irã-Iraque (1980-1988). "A explosão... foi causada por uma bomba de um grupo terrorista ligado a países ocidentais, especialmente a Grã-Bretanha e a América", disse na quarta-feira o ministro da Inteligência, Gholamhossein Mohseni-Ejei, segundo a agência de notícias Isna. Cinco ou seis pessoas foram presas, incluindo o principal acusado, que tentava fugir do país, disse Nohseni-Ejei. Foram encontradas armas em poder do grupo, que "pretendia fazer ataques semelhantes em outros lugares", disse. "O grupo, que tem relações com países ocidentais, incluindo a Grã-Bretanha e a América, já fez outros atos terroristas no país nos últimos anos", disse ele. Teerã já acusou a Grã-Bretanha e os EUA de tentar desestabilizar a República Islâmica, ao apoiar rebeldes, principalmente nas conturbadas fronteiras do país. Mohseni-Ejei disse que o Irã tinha falado com países ocidentais sobre o grupo, mas eles ignoraram seu apelo. "Eles (os membros do grupo) foram até apoiados", disse o ministro. Os comentários do ministro reproduzem a fala das autoridades norte-americanas, que acusam o Irã de apoiar as milícias iraquianas que combatem as forças dos EUA e apoiadas pelos norte-americanos. Teerã nega. O esquema de segurança é rígido no Irã xiita e, por isso, os ataques a bomba foram raros nos últimos anos. Várias pessoas foram mortas em 2005 e 2006, em explosões em uma província onde vive uma grande quantidade de sunitas.