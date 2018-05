Irã prende sete membros da Al Qaeda, diz TV

Os militantes foram detidos na cidade de Sardasht, na província de Azerbaijão Ocidental, perto da fronteira com o Iraque, disse a Press TV, citando uma fonte

"Essas pessoas foram identificadas no mês passado e foram detidas em seguida por uma ordem judicial", disse a fonte. A emissora não divulgou os nomes dos detentos e não deixou claro quando eles foram presos.

"As forças de segurança também encontraram um número considerável de livros e documentos relacionados ao Wahabismo e outros grupos sectários", acrescentou.

O Wahabismo é uma forma austera do islamismo sunita praticado na Árabia Saudita, rival regional do xiita Irã.

Embora seja raro o Irão revelar detenções de membros da Al Qaeda, as forças de segurança no leste do país frequentemente entram em confronto com guerrilheiros do Partido por uma Vida Livre do Curdistão (PJAK), uma ramificação do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que lutou em 1984 por uma nação étnica no sudeste da Turquia.