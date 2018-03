Irã prevê barril do petróleo a US$ 150 em futuro próximo Uma importante autoridade de petróleo do Irã disse esperar que o preço do petróleo suba para 150 dólares por barril em um futuro próximo, devido ao aumento da demanda no verão do Hemisfério Norte, informou neste sábado a agência de notícias semi-oficial Mehr. O petróleo atingiu novo recorde de preço na sexta-feira, como o barril chegando a 143 dólares, enquanto uma queda no mercado global de equities levou os investidores a olharem para as commodities. "Parece que a tendência de alta dos preços continuará e antecipamos que o preço de cada barril alcançará 150 dólares em um futuro próximo," afirmou à agência Hojjatollah Ghanimifard, uma importante autoridade do setor. "Enquanto chegamos aos últimos dias do mês e nos aproximamos da temporada de verão, que tem alto consumo, a possibilidade de uma elevação nos preços do petróleo aumenta," acrescentou Ghanimifard. Ele repetiu a posição do Irã de que a alta do petróleo não está ocorrendo devido à falta de produto no mercado. Membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o Irã freqüentemente diz que não vê necessidade de a entidade aumentar sua produção, como os Estados Unidos e outros grandes consumidores querem. O Irã, quarto maior exportador do produto no mundo, repetidamente afirma que o mercado está bem suprido e culpa a especulação, o dólar fraco e as tensões geopolíticas pela alta dos preços. (Por Hashem Kalantari, escrito por Zahra Hosseinian; Edição de Jason Neely) edesMUNDO-IRA-PETROLEO Irã prevê barril do petróleo a US$ 150 em futuro próximo TEERÃ, 28 de junho (Reuters) - Uma importante autoridade de petróleo do Irã disse esperar que o preço do petróleo suba para 150 dólares por barril em um futuro próximo, devido ao aumento da demanda no verão do Hemisfério Norte, informou neste sábado a agência de notícias semi-oficial Mehr. O petróleo atingiu novo recorde de preço na sexta-feira, como o barril chegando a 143 dólares, enquanto uma queda no mercado global de equities levou os investidores a olharem para as commodities. "Parece que a tendência de alta dos preços continuará e antecipamos que o preço de cada barril alcançará 150 dólares em um futuro próximo," afirmou à agência Hojjatollah Ghanimifard, uma importante autoridade do setor. "Enquanto chegamos aos últimos dias do mês e nos aproximamos da temporada de verão, que tem alto consumo, a possibilidade de uma elevação nos preços do petróleo aumenta," acrescentou Ghanimifard. Ele repetiu a posição do Irã de que a alta do petróleo não está ocorrendo devido à falta de produto no mercado. Membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), o Irã freqüentemente diz que não vê necessidade de a entidade aumentar sua produção, como os Estados Unidos e outros grandes consumidores querem. O Irã, quarto maior exportador do produto no mundo, repetidamente afirma que o mercado está bem suprido e culpa a especulação, o dólar fraco e as tensões geopolíticas pela alta dos preços. (Por Hashem Kalantari, escrito por Zahra Hosseinian; Edição de Jason Neely)