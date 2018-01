Irã promete proteger interesses de segurança comuns com o Iêmen O vice-ministro do exterior do Irã disse que Teerã não vai deixar que potências regionais coloquem em perigo os interesses de segurança no Iêmen, divulgou a agência de notícias Tasnim, no reconhecimento mais forte até agora do envolvimento iraniano, na península árabe.