Irã protesta contra desenho de Maomé em jornal da Suécia

O Irã convocou o representante diplomático da Suécia no país na segunda-feira para protestar contra a publicação de uma ilustração "desrespeitosa" do profeta Maomé em um jornal sueco, disse a imprensa estatal iraniana. A embaixada sueca em Teerã confirmou ter recebido uma manifestação de protesto em uma reunião no Ministério das Relações Exteriores do Irã, por causa da ilustração feita por um artista sueco e publicada na semana passada em um jornal regional, o Nerikes Allehanda. O jornal citou a liberdade de expressão para justificar a decisão de publicar a ilustração, mas a medida provocou a realização de uma pequena manifestação diante de sua sede, na sexta-feira. Galerias de arte suecas decidiram não expor as ilustrações do artista sobre o mesmo tema, alegando correr o risco de irritar os muçulmanos. No início de 2006, uma onda de protestos causou tumultos no mundo inteiro por causa de caricaturas do profeta Maomé publicadas num jornal dinamarquês e republicadas por outros periódicos europeus.