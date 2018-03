Irã quer retomar conversas com EUA sobre Iraque

O ministro de Assuntos Exteriores iraniano, Manushahr Mottaki, afirmou neste domingo, 13, que seu país está disposto a retomar as negociações com os EUA sobre o restabelecimento da segurança no Iraque, caso seja vontade de Washington. Veja também: Autoridade afirma que Irã destruiria Israel caso atacado Assad não acredita em paz no Oriente Médio com Bush no poder Irã diz que ataque ao país seria 'loucura' Iraque e Israel negam informação sobre testes aéreos israelenses Israel ensaia ataque ao Irã, diz jornal; governo israelense nega Rússia: Teste do Irã prova que EUA não precisam de escudo Petróleo nos EUA fecha em alta por preocupação com Irã Mottaki, citado pela agência iraniana "Isna", disse no entanto que a volta de seu país à mesa de diálogo com Washington "dependerá do tratamento das forças de ocupação (EUA) com o povo iraquiano". O Irã, que não tem relações diplomáticas com os EUA há mais de três décadas, realizou desde maio de 2007 quatro rodadas de negociação com os americanos sobre o Iraque. O regime iraniano assegura que suspendeu em maio passado os contatos com os EUA em protesto pela campanha militar realizada por tropas iraquianas e americanas contra o bairro bagdali de Cidade de Sadr, cujos habitantes são na maioria xiitas. O Irã, cuja população é principalmente de religião muçulmana xiita, tem por essa razão, uma influência especial sobre a majoritária comunidade xiita do Iraque. Os EUA acusam o regime de Teerã de intervir nos assuntos do Iraque e de apoiar com armas grupos insurgentes e milícias radicais xiitas ativas contra as forças da coalizão e do Exército iraquiano.