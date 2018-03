Irã reafirma que não renunciará a direitos nucleares

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, reafirmou nesta segunda-feira, 7, que a República islâmica não irá renunciar a seus direitos nucleares, descartando os pedidos para que o Teerã suspenda as atividades de enriquecimento de urânio, divulgou a agência estatal de notícias Irna. "É um cenário repetitivo", disse ele em entrevista a uma rede de televisão de Malásia que irá ao ar ainda nesta segunda, segundo a Irna. "De um lado, eles (potências mundiais) pedem para negociar, e do outro, ameaçam e afirmam que precisamos ceder às demandas ilegais deles e renunciar a nossos direitos", completou. Os comentários de Ahmadinejad foram feitos dias depois de o Irã ter dado sua resposta, ainda não divulgada, para a oferta das seis potências mundiais com o objetivo de quebrar o impasse sobre a questão nuclear. Também na capital francesa, o diretor de política externa da União Européia, Javier Solana, disse não estar muito otimista em relação às perspectivas de um consenso com o Irã em relação a seu programa de desenvolvimento de energia nuclear. Segundo ele, a negociação com o Irã é "difícil". "Espero que possamos continuar o diálogo nas próximas semanas. Veremos, mas não quero dar a impressão de muito otimismo", disse Solana em entrevista, paralelamente a um encontro entre a União Européia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte em Paris.