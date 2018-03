Irã reagirá violentamente a qualquer ataque, diz ministro

O ministro do Petróleo do Irã, Gholam Hossein Nozari, advertiu nesta quarta-feira, 2, em Madri, onde participa do 19º Congresso Mundial do Petróleo, que qualquer eventual ataque dos Estados Unidos ou de Israel contra a república islâmica gerará uma reação dura e inimaginável. Nozari também comentou que manobras militares simulando ataques ao Irã afetam ainda mais os já voláteis preços do petróleo, que vêm alcançando novos recordes de alta quase diariamente. "O Irã, se houver qualquer tipo de atividade (militar), não ficará quieto e poderá reagir violentamente", disse em entrevista o ministro. "Se apenas um comunicado (sobre um possível ataque) causa este tanto de volatilidade no mercado, pode imaginar (o impacto) se houver uma atitude, qual seria o resultado para o mercado de petróleo?", Ali Akbar Velayati, o principal assessor para política externa do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, aposta em "um compromisso" na disputa sobre o programa nuclear do Irã, em um texto publicado na edição desta quarta-feira pelo jornal francês Libération. "A tecnologia e o controle (da energia) nuclear civil iraniano devem ser preservados no futuro. Constituem um acervo para os objetivos pacíficos do Irã e um legado da geração da revolução", afirma Velayati. O assessor ressalta que "este imperativo se expressa na participação" do Irã no Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), ao qual aderiu e "que lhe dá direitos em contrapartida de seus compromissos". "Um compromisso poderá estar entre as preocupações comuns ao Irã e a outros Estados", conclui. No texto, Velayati, ex-ministro de Exteriores do Irã (1980-96), não se refere à suspensão do programa de enriquecimento de urânio exigida pela comunidade internacional e que Teerã rejeitou até o momento, apesar de três resoluções de sanções do Conselho de Segurança da ONU. Os dirigentes iranianos negam que seu programa nuclear tenha objetivos militares, como suspeitam os países ocidentais, entre outros. No mês passado, o alto representante para Política Externa e Segurança da União Européia (UE), Javier Solana, apresentou a Teerã uma nova oferta das seis potências que negociam com o Irã - os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. Os seis, que oferecem ao Irã cooperação em vários âmbitos, condicionam a abertura de negociações à suspensão do enriquecimento de urânio. No texto, Velayati afirma que, nos assuntos "estratégicos essenciais", a última palavra é de Khamenei, insinuando que no tema nuclear as decisões são do líder supremo, e não do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, que fez várias declarações provocadoras.