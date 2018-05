IRA Real ameaça matar policiais e rejeita visita da rainha

Policiais intensificaram suas operações de segurança na província britânica porque acreditam que grupos militantes pretendem assassinar agentes nos próximos dias ou semanas.

Apesar do acordo de paz de 1998 que encerrou três décadas de conflito na Irlanda do Norte, eventuais episódios de violência são cada vez mais frequentes. Neste mês, militantes mataram um policial pela primeira vez em dois anos, detonando uma bomba sob seu carro.

A facção IRA Real, que matou dois soldados britânicos em 2009, no pior ato de violência na Irlanda do Norte em mais de uma década, disse na segunda-feira que atacará policiais "independentemente da sua religião, origem cultural ou motivação".

Os alvos dos últimos ataques têm sido policiais católicos recém-recrutados, os quais agora compõem 30 por cento da força policial na província, que antes era composta quase exclusivamente por protestantes.

A nota, que foi lida por um homem mascarado e com uniforme paramilitar diante de câmeras da BBC, pede aos nacionalistas que façam protestos durante a visita da rainha, primeira monarca britânica a visitar a República da Irlanda (do sul) desde a independência do país em relação à Grã-Bretanha, em 1921.

Elizabeth 2a, de 84 anos, visitará alguns dos marcos mais simbólicos na luta irlandesa pela independência, salientando como as relações melhoraram entre os dois países, especialmente desde o fim do conflito na Irlanda do Norte.

(Reportagem de Ian Graham)