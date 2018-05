Irã realiza exercício militar perto da fronteira com Afeganistão O Irã realizou neste sábado manobra militar nas proximidades de sua fronteira com o Afeganistão, informou a agência de notícias Fars, dias depois de exercícios navais no Golfo Pérsico que aumentaram as tensões com o Ocidente e elevaram os preços do petróleo.