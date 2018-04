Irã reduz ritmo de crescimento do enriquecimento de urânio--AIEA O Irã diminuiu consideravelmente a expansão de seu contestado programa de enriquecimento de urânio, de acordo com um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) obtido nesta quinta-feira pela Reuters. A entidade reguladora da ONU disse que o Irã colocou em funcionamento mais 164 centrífugas para refinar urânio, ante as 3.800 que entraram em funcionamento em novembro. O urânio enriquecido pode ser utilizado para a geração de energia ou eventualmente para produzir bombas atômicas. O relatório também afirmou que o Irã não permitiu que inspetores da AIEA realizassem uma verificação em seu potente reator de Arak, em janeiro, e que havia construído um teto no local para impedir que sejam feitas imagens de satélites.