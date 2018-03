Irã rejeita comparação de seu programa com o da Coréia

O governo iraniano tachou nesta terça-feira, 1, de "ilógica e errônea" a comparação de suas atividades atômicas com as da Coréia do Norte. O Ministério dos Assuntos Exteriores insistiu em que quer obter seus direitos nucleares através da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). "Uma comparação assim é ilógica, errônea e tem fins políticos", disse o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores, Mohamad Ali Hosseini, em alusão a informações publicadas recentemente na imprensa americana, segundo a agência Irna. "Nosso programa é diferente do de outros países. Atuamos dentro das leis internacionais e dos princípios islâmicos, e nunca trabalharemos com objetivos que não sejam pacíficos", reafirmou. Hosseini não se referiu ao enriquecimento de urânio que a comunidade internacional quer que o Irã suspenda por suspeitar de que Teerã possa utilizá-lo para fins militares. "Nossas atividades se desenvolvem sob a supervisão da AIEA e todos os relatórios desta agência asseguram que o programa iraniano não foi desviado", acrescentou o porta-voz. O Conselho de Segurança da ONU adotou nos últimos dois anos três resoluções com sanções contra o Irã por sua recusa a suspender o enriquecimento de urânio, enquanto a União Européia (UE) impôs neste mês medidas punitivas contra personalidades e entidades financeiras iranianas pelo mesmo motivo. O Irã anunciou na semana passada que estuda "cuidadosamente e de um ponto de vista construtivo" o pacote de incentivos do Ocidente para solucionar a polêmica em torno de seus planos nucleares, mas reiterou que não abandonará o enriquecimento de urânio.