Irã responderá a pacote de benefícios na sexta-feira, diz rádio O Irã responderá na sexta-feira à oferta de incentivos feita por seis potências mundiais para tentar convencê-lo a abrir mão de seu programa de enriquecimento de urânio, algo que, segundo temem, poderia dar ao país a capacidade de fabricar bombas nucleares. O principal negociador iraniano para o setor atômico afirmou a um representante da União Européia (UE): "A resposta da República Islâmica do Irã à carta dos ministros das Relações Exteriores será dada hoje." A declaração dele foi divulgada por uma rádio pública do país, segundo a qual Saeed Jalili, o negociador, havia conversado com Javier Solana, chefe da área de política externa da UE, por telefone e havia aceitado realizar novas negociações ainda neste mês. A oferta de incentivos proposta pelas seis potências mundiais -- EUA, China, Rússia, Alemanha, Grã-Bretanha e França -- foi apresentada ao Irã por Solana no dia 14 de junho em uma tentativa de resolver o impasse em torno das ambições nucleares dos iranianos. O pacote diz que negociações formais sobre a oferta podem iniciar-se assim que o Irã suspender o enriquecimento de urânio, um procedimento que pode ter fins tanto civis quanto militares. O pacote é uma versão revista de uma oferta feita ao país islâmico em 2006 e que incluía cooperação em um programa civil de energia nuclear bem como a ampliação do comércio nas áreas da aviação, energia, tecnologia de ponta e agricultura. O Irã havia dito antes que desejava realizar as negociações com as potências mundiais, mas rejeitou a possibilidade de suspender a parte mais delicada de seu programa nuclear. O governo iraniano nega que pretenda desenvolver bombas atômicas. Jalili afirmou que o Irã tinha preparado sua resposta de forma a destacar os pontos em comum existentes entre os dois lados e adotando uma postura construtiva e criativa, disse a rádio estatal. (Reportagem de Hashem Kalantari)