Irã responderá em breve sobre oferta nuclear, afirma UE O principal diplomata da União Européia afirmou, após as negociações em Teerã neste sábado, que o Irã espera responder rapidamente a uma oferta de mais incentivos para interromper as atividades nucleares, mesmo após um porta-voz do governo iraniano ter descartado uma paralisação no enriquecimento de urânio. As seis potências mundiais que estão por trás do pacote de incentivos querem que o Irã suspenda o enriquecimento de urânio durante as negociações sobre a oferta em questão, disse o chefe da UE para a política externa, Javier Solana. "É uma oferta que será estudada (pelo Irã) e estamos aguardando a resposta, que eles esperam ser rápida", afirmou Solana a jornalistas durante viagem a Teerã. "Continuaremos pedindo uma paralisação durante o período das negociações e (então) veremos o resultado das negociações", acrescentou Solana após apresentar o pacote de comércio e outros benefícios. Ele espera que a proposta, desenhada para persuadir Teerã a interromper sua atividade nuclear de possível uso para construção de bombas atômicas, seja o ponto inicial das negociações. O Irã tem repetidamente descartado encerrar sua pesquisa para a indústria de enriquecimento de urânio, que pode produzir combustível para usinas de energia --seu objetivo declarado-- ou armas. O país afirma que está pronto para negociar com as potências mundiais. "O ponto de vista do Irã é claro: qualquer condição prévia é inaceitável", afirmou o porta-voz do governo, Gholamhossein Elham, quando perguntado sobre o pacote oferecido por Estados Unidos, China, Rússia, França, Grã-Bretanha e Alemanha. "Se o pacote inclui suspensão, não é passível de debate." Mas autoridades iranianas e Solana concordaram em Teerã em retomar os esforços para achar uma solução diplomática para o impasse, que ajudou a elevar o preço do petróleo a recordes, informaram fontes do Irã. "Um novo caminho diplomático foi aberto. Será a base para novas conversas nucleares", disse uma autoridade iraniana, que pediu para não ser identificada. Um diplomata europeu disse: "Ambos os lados concordaram em permanecer em contato e continuar trabalhando."