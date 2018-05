Irã se abre à AIEA esperando evitar novas sanções O Irã espera que sua disposição em dar mais acesso a inspetores nucleares da ONU ajude a evitar novas sanções internacionais, disse na terça-feira o subsecretário do Conselho Nacional Supremo de Segurança Nacional, Abdolreza Rahmani-Fazli. É a primeira vez que o Irã condiciona explicitamente as promessas de maior abertura à perspectiva de evitar as sanções. Uma equipe de inspetores chegou na segunda-feira ao Irã para discutir a cooperação nuclear do país. O Irã já foi alvo de dois pacotes de sanções da ONU por sua recusa em suspender o enriquecimento de urânio, um processo que pode gerar combustível para energia nuclear civil ou para bombas, como suspeitam países ocidentais. Teerã garante que seus objetivos são pacíficos. "Naturalmente, esperamos que em troca da vasta cooperação do Irã com a agência algumas ações adequadas sejam tomadas a fim de criar uma confiança mútua", disse Rahmani-Fazli à agência oficial de notícias do país, a Irna. "Essas ações podem incluir a prevenção de outra resolução [de sanções da ONU]", acrescentou. Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que o Irã continua longe de cumprir as condições para evitar novas sanções, a começar pela completa suspensão das atividades nucleares, tal qual exigiram várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU. "Até que eles tenham cumprido tudo o que lhes foi solicitado pela lei internacional, é bastante difícil ver como vão conseguir qualquer crédito parcial por fazer gestos na direção da cooperação", disse o porta-voz Tom Casey. "Esses gestos, tais quais os entendo, certamente não resultaram em dar à AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) ou a quem for qualquer tipo de clareza sobre essas questões que estão pendentes", afirmou. "Pretendemos buscar uma resolução adicional do Conselho de Segurança, exceto se houver qualquer disposição em suspender [as atividades de enriquecimento] e avançar com as condições que lhes foram impostas." As resoluções da ONU também exigem que o Irã coopere plenamente com as investigações da AIEA sobre o caráter do seu programa.