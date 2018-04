Irã se diz pronto para diálogo com os EUA O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse na terça-feira que o país está aberto a uma mudança fundamental na abordagem dos Estados Unidos e está pronto a um diálogo baseado no mútuo respeito. O presidente dos EUA, Barack Obama, disse em sua primeira coletiva de imprensa na segunda-feira que vê a possibilidade de uma abertura diplomática com o Irã nos próximos meses, quebrando a política de seu antecessor George W. Bush. "A nova administração dos EUA anunciou que quer produzir mudança e perseguir o caminho do diálogo", disse Ahmadinejad durante um comício em comemoração ao 30o aniversário da Revolução Islâmica, que levou a relações hostis com Washington. "Está bem claro que uma mudança real deve ser fundamental e não tática. Está claro que a nação iraniana saúda mudanças reais", disse ele. "A nação iraniana está pronta para manter conversas, mas conversas sob uma atmosfera justa com respeito mútuo." O Irã celebra a vitória da revolução no dia 22 do mês iraniano de Bahman, que neste ano cai em 10 de fevereiro. Esta data em 1979 marcou o colapso do último governo do xá apoiado pelos EUA, que havia deixado o Irã em janeiro. Mais tarde no mesmo ano, estudantes radicais atacaram a embaixada dos EUA em Teerã e mantiveram 52 norte-americanos reféns por 444 dias. Washington rompeu relações diplomáticas com o Irã em 1980.