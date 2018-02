Irã sofre terremoto perto de usina nuclear

(Texto atualizado às 13h15) DUBAI - Um forte terremoto no sul do Irã, nesta terça-feira, 9, próximo à única usina nuclear do país, já deixou 32 pessoas mortas e 800 feridas, segundo a agência estatal ISNA.

O terremoto de magnitude 6,3 ocorreu 89 km a sudeste da cidade portuária de Bushehr, às 8h52 (horário de Brasília), a uma profundidade de 10 km, informou o Serviço Geológico dos EUA. O tremor foi fortemente sentido no lado oposto do Golfo Pérsico.

A companhia russa que construiu a usina nuclear, a 18 km ao sul de Bushehr, disse que o terremoto foi sentido lá, mas que as operações na planta não foram afetadas.

"O terremoto de forma alguma afetou a situação normal do reator. Funcionários continuam a trabalhar em regime normal e os níveis de radiação estão totalmente dentro da norma", disse a agência de notícias estatal russa RIA, citando um funcionário da Atomstroyexport.

Uma moradora de Bushehr disse que sua casa e as casas de seus vizinhos foram abaladas pelo terremoto, mas não danificadas. "Pudemos sentir claramente o terremoto", disse Nikoo, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, à Reuters por telefone. "Todas as janelas e lustres tremeram".

Milhares de pessoas vivem nas duas aldeias próximas à usina nuclear.

Veja vídeo da AP com imagens da destruição após o teremoto: